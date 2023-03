Chef ai fornelli a cinquanta metri di altezza

Saranno gli chef riccionesi a firmare i menù a cinqunta metri di altezza. Arriva a Riccione Dinner in the sky tra il 14 e il 18 giugno in piazzale Roma. Una gru porterà in cielo un tavolo con commensali e chef per una cena da ricordare. Lo chef Pasquale Riccio del ristorante Green dell’hotel Atlantic curerà le creazioni che i commensali gusteranno a 50 metri di altezza nelle apericene e nelle cene del 14 e del 15 giugno. Allo chef Gadalla Khaled del ristorante Patty sono stati invece affidati i menù degli apericena e delle cene in programma dal 16 al 18 giugno. Gli chef porteranno sulla tavola proposte di per stupire il palato degli ospiti di Dinner in the sky. Il tutto verrà accompagnato da vini e champagne per brindare ad alta quota. "Un ringraziamento al general manager del Gruppo Atlantic, Ivan Neri, e al titolare del ristorante Patty, Diego Silvestri, per aver creduto con convinzione nel nostro progetto general manager, accettando la sfida e dando vita a due partnership importanti che mirano ad una valorizzazione complessiva del territorio riccionese, alzando ancora di più l’asticella dell’offerta turistica della città" commenta Stefano Burotti (Dits Italia Srl). "Siamo pronti a valutare nuove sinergie con gli operatori che desiderano essere al nostro fianco".