Cocaina a domicilio: pusher in manette

In manette il ’delivery’ della cocaina. La Polizia locale di Rimini ha arrestato un uomo di 34 anni sorpreso a effettuare consegne di droga a domicilio. Il sospettato, già noto alle forze dell’ordine e con un arresto precedente risalente al 2023 sempre per reati legati allo spaccio, era sotto controllo da settimane da parte della squadra di polizia giudiziaria, che ne monitorava i movimenti. Gli agenti avevano notato i suoi frequenti spostamenti verso uno stesso appartamento, non lontano dal centro città: almeno dodici passaggi documentati nel corso delle ultime settimane. E così l’altro pomeriggio gli agenti hanno deciso di intervenire durante una delle sue consegne, sorprendendolo proprio mentre stava per passare la sostanza stupefacente a un cliente. Alla vista delle divise, il 34enne ha tentato di fuggire, cercando di divincolarsi e colpendo con una gomitata uno degli agenti. Nel caos del tentativo di fuga, ha inoltre cercato di disfarsi delle prove lanciando a distanza un piccolo involucro che, una volta recuperato, è risultato contenere circa 3 grammi di cocaina. La Polizia locale ha prontamente immobilizzato e arrestato l’uomo, procedendo con l’accusa di spaccio in flagranza e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento degli agenti ha messo così fine a un sistema di consegne a domicilio che il 34enne, presumibilmente, portava avanti da tempo, sfruttando le sue conoscenze locali. Dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, ieri mattina l’uomo è stato accompagnato in tribunale, a Rimini, dove si è svolta l’udienza per direttissima.