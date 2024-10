Compagni di scuola si ritrovano per festeggiare i cinquant’anni

A Bellaria una ottantina di donne e uomini nati nel 1974 si sono ritrovati per festeggiare l’importante traguardo dei 50 anni e ricordare i bei tempi trascorsi a scuola. Tutto è iniziato da una cena di rimpatriata della sezione D della scuola media di metà anni Ottanta, in cui si è pensato appunto di riunire l’annata 1974 delle ragazze e dei ragazzi che frequentavano l’istituto bellariese Panzini. Ne è venuta fuori una bella serata remember, con musica centrata sui successi dei mitici anni Ottanta, proposta dai dj Space invaders. Molte di queste persone si sono riviste anche dopo le medie e hanno continuato a frequentarsi, ma ci sono anche tanti che, per motivi di studio o di lavoro, si sono persi un po’ di vista. È anche per questo motivo che in tanti hanno partecipato.

Il merito è soprattutto di Paola Pesaresi, Francesca Boghetta, Alessandra Brandi, Silvia Magnani e Simone Binci, i quali si sono dati un gran da fare per organizzare la serata, che è stata molto apprezzata, consentendo a molti ex studenti di ritrovarsi e vivere dei bei momenti assieme, con gioia mista a nostalgia, ricordando gli anni d’oro, quando si era appunto ragazzini e c’era un futuro tutto ancora da disegnare. Al termine della serata, gli ottanta cinquantenni hanno espresso il desiderio di non perdersi più di vista e di tenersi in contatto, per continuare a vivere dei bei momenti in compagnia.

Giacomo Mascellani