"Comunicazioni improprie: serve una verifica dalla prefettura"

"Si richiede la verifica delle attività di comunicazione poste in essere dall’amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina, e dagli attuali amministratori, nel periodo di divieto previsto dalla normativa". La succitata richiesta viene avanzata dal candidato sindaco Gianni Giovanardi, ex assessore della giunta di Enzo Ceccarelli, alla prefettura e al collegio regionale di garanzia elettorale. Il punto sollevato da Giovanardi è ovviamente proprio questo: in vista delle elezioni amministrative del 9 giugno (che coincidono con le europee) si stanno svolgendo iniziative, tra inaugurazioni e incontri "su tutto il territorio".

Nel documento inviato per conoscenza anche al segretario comunale Danilo Fricano e al dirigente Ivan Cecchini, un testo di otto pagine, ci sono alcuni (due) allegati con fotografie, e "immagini raccolte dal social Facebook, che evidenziano: inaugurzione Parco Fornace mercoledì 1° maggio, iniziativa promossa dal Comune di Bellaria Igea Marina, rilanciati contemporaneamente immediatamente dopo la comunicazione, da tutti i componenti la giunta sulla propria pagina e dalla pagina dell’attuale sindaco ’Filippo Giorgetti sindaco’ con hashtag richiamanti alla campagna elettorale in corso".

Ancora: "incontro pubblico per conoscere il Cau previsto per il 6 maggio presso il Palazzo del turismo, al quale si annuncia la presenza dell’assessore ai Servizi sociali e sanità del Comune, incontro pubblicizzato anche attraverso manifesti su tutto il territorio".