"Concessioni balneari. Regole comuni sui bandi"

"Un coordinamento regionale per dare ai Comuni linee di indirizzo per la stesura dei bandi in materia di rinnovo delle concessioni balneari". E’ di questo che ieri mattina il Sib-Confcommercio, sindacato dei balneari rappresentato dal presidente Riccardo Ripa (foto), ha parlato con l’assessora regionale al Demanio, Roberta Frisoni. "Siamo soddisfatti per quanto emerso nella discussione con l’assessora Frisoni sul tema dei bandi legati alla Bolkestein. Se ogni Comune andasse in ordine sparso, si genererebbe ulteriore caos in un momento delicatissimo per il futuro delle nostre aziende". Altro tema affrontato è l’ordinanza che lega l’apertura degli stabilimenti alla presenza del salvamento in torretta, anche fuori stagione estiva. "Chiediamo che vengano chiariti meglio gli aspetti legati al tema della responsabilità, per evitare ciò che è accaduto alla fine della scorsa estate quando, a causa dell’incertezza, in alcuni Comuni i bagnini hanno deciso di tenere aperti gli stabilimenti, mentre in altri la maggior parte ha deciso di tenere chiuso".