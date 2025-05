Congresso Pd, prove di tregua. Accordo vicino per Corazzi. Gnoli nuovo segretario comunale

Telefonate su telefonate. Incontri su incontri. Giulia Corazzi ne ha avuti due anche ieri sera, per provare a raggiungere finalmente l’intesa sulla sua candidatura a segretaria provinciale del Pd riminese. Bocche stracucite sugli esiti. Ma i ben informati assicuravano che, fino a ieri sera, erano a buon punto le trattative tra le correnti per evitare lo scontro al congresso e trovare l’intesa su un candidato unitario. Giulia Corazzi ha cercato, in queste settimane, di parlare con tutti. Ha assicurato di voler garantire equilibrio e unità del partito. La presidente del consiglio è fortemente sostenuta dall’ala riformista del Pd, quella di cui fanno parte (tra gli altri) il sindaco Jamil Sadegholvaad, il deputato Andrea Gnassi e Filippo Sacchetti, sindaco di Santarcangelo e segretario provinciale Pd dal 2018 a oggi.

Per dare la ’benedizione’ a Corazzi, la corrente più a sinistra del Pd, quella (per intenderci) di Emma Petitti, che ha sostenuto Elly Schlein alle primarie, vuole precise garanzie sia sul percorso politico, sia sugli equilibri del partito. La consigliere regionale si presenterà al congresso regionale Pd in ticket con Luigi Tosiani, segretario uscente. Che si ricandida e ha annunciato che Petitti sarà la nuova vicesegreteria dei dem in Emilia Romagna.

Proprio il tentativo di ricompattare il partito e ritrovare l’unità, a tutti i livelli, un tentativo chiesto espressamente dai vertici regionali e nazionali alla vigilia del congresso, dovrebbe portare il Pd riminese a presentare un candidato unitario per il ruolo di segretario provinciale. Corazzi fino a ieri sera era ancora la favorita. Oggi, ultimo giorno utile per depositare la candidatura – e le firme a sostegno – si saprà se gli ultimi incontri hanno rinsaldato il tentativo di accordo o, invece, l’hanno fatto saltare.

L’aria che tira è quella della tregua. Lo conferma anche il fatto che è stata raggiunta già l’intesa per la segreteria comunale di Rimini. Giacomo Gnoli, attuale segretario del circolo V Peep, sarà il nuovo segretario comunale. Accordo che, anche in questo caso, prevede il ticket: Gnoli con Annamaria Barilari. La consigliera comunale – e segretaria del circolo di Rimini sud – diventerà vicesegretaria comunale.

Manuel Spadazzi