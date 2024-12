Continua la flessione dei prestiti complessivi, anche se in forma più attenuata, nel terzo trimestre 2024 nel territorio Romagna - Forlì-Cesena e Rimini –, secondo i dati elaborati dalla Camera di commercio della Romagna. In provincia di Forlì-Cesena, al 30 settembre i prestiti totali ammontano a 10.267 milioni di euro, così suddivisi: 54,8% alle imprese, 41,8% alle famiglie e 3,4% ad altri soggetti. Rispetto al 30 settembre 2023 si registra una flessione del 2,1% dei prestiti concessi. In provincia di Rimini, i prestiti ammontano a 8.394 milioni di euro, così suddivisi: 55,8% alle imprese, 40,1% alle famiglie e 4,1% ad altri soggetti. La flessione è dell’1,2%.