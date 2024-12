Coppia di ladri ’fa visita’ al ristorante Bizulà: "I locali del lungomare sono bersaglio troppo facile"

Raid notturno sul lungomare di Cattolica: ladri a mani vuote ma danni ingenti per il ristorante Bizulà di Emanuele De Astis. Questo il suo racconto: "E’ successo tutto verso le 4 del mattino. Due individui molto giovani, entrambi incappucciati, hanno preso di mira il locale che si trova in via Facchini. Hanno provato ad entrare distruggendo la serratura della porta di ingresso, ma non ci sono riusciti. A quel punto hanno cercato di manomettere la porta sul retro e infine si sono accaniti, forse con un piede di porco, sulla vetrata. Dopo diversi tentativi, sono stati costretti a rinunciare al colpo e si sono allontanati a piedi". Anche se i malviventi non hanno portato via nulla, resta la rabbia per la devastazione compiuta.

"Dovremo far sostituire la vetrata e la porta – prosegue il ristoratore –. Il locale è assicurato, ma intanto dovremo anticipare i costi, che potrebbero aggirarsi sui 2mila euro. In più, con il Natale alle porte, non è facile trovare una ditta disponibile ad occuparsi dei lavori in tempi celeri. E’ un bel guaio, perché abbiamo deciso di rimanere aperti per le festività, ma ci auguriamo di risolvere tutto alla svelta per accogliere i nostri clienti nel migliore dei modi". Aggiunge De Astis: "So che di recente ci sono stati altri tentativi di effrazione, sempre in questa zona. D’inverno molti locali del lungomare sono chiusi e diventano così un bersaglio facile per i ladri. Ho presentato denuncia ai carabinieri e consegnato le riprese delle telecamere di sorveglianza. Mi auguro che possano contenere elementi utili per individuare gli autori del raid".