Coriano, contributi pubblici per sport, cultura e benessere

Con l’anno nuovo arrivano i contributi comunali per sostenere eventi e progetti dedicati a sport, giovani, cultura, benessere e tempo libero. Il bando del Comune di Coriano ha visto presentate 31 domande di cui 27 ammesse. I contributi saranno concessi per un importo complessivo di 14mila euro, compresi da un minimo di 300 euro a un massimo di 4mila. E’ l’area riservata ai giovani quella che si è aggiudicata la parte più cospicua di contributi con 9.100 euro, seguita dalle aree Sport e Tempo libero e da quella dedicata alla Cultura. "Siamo soddisfatti per la varietà dei progetti presentati quest’anno da privati e associazioni - spiegano gli assessori Anna Pecci e Anna Pazzaglia - perché sono sintomatici del dinamismo e della voglia di fare che contraddistingue i corianesi. Come amministrazione continuiamo a offrire sostegni economici che possono rivelarsi utili allo svolgimento delle iniziative sul territorio".