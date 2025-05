Corsa ai biglietti per il derby al Flaminio: Rimini verso il tutto esaurito

È corsa furiosa al biglietto per gara1. Al Flaminio le file sono state costanti per tutta la giornata di ieri, coi riminesi che non si vogliono perdere un derby che, molto più di tanti altri, assume significati infiniti nel percorso delle due squadre.

La sede sociale è stata presa d’assalto dagli appassionati che coloreranno di biancorosso il vetusto palazzetto cittadino nella giornata di domani. Quota 2500 tagliandi è stata sorpassata già nel tardo pomeriggio di ieri e il sold-out, a questo punto, è quasi certo, anche considerando nel conto totale i 200 tagliandi messi a disposizione della tifoseria forlivese. Il palasport riminese, inaugurato ufficialmente nel 1977, conta ufficialmente 3118 posti, che saranno tutti occupati. D’altra parte, il Flaminio è stato il palazzetto che ha visto la percentuale di riempimento maggiore tra i venti della A2 2024-2025. Lo dicono i dati della Lega Nazionale Pallacanestro, usciti questa settimana. C’è ancora il Flaminio in testa alla classifica della Serie A2 Old Wild West. Questo è merito di una percentuale di riempimento del 98,4%, la più alta dell’intero campionato, pari ad una media di 3.069 spettatori a partita. Rbr è tra le sei squadre a superare i 3000 spettatori di media ed è la seconda per incassi. La prelazione per gli abbonati si è chiusa ieri sera alle 19, da oggi vendita libera dei biglietti di tutti i settori, riservata ai residenti nella provincia di Rimini. Per procedere con l’acquisto sarà necessario esibire un documento d’identità recante l’indicazione della residenza. Non è attiva la vendita online, con i biglietti che sono solo acquistabili in sede oppure alle tabaccherie T’Immagini, Pruccoli e Millennium. Questi i prezzi: non numerati 18 euro, poltroncine rosse 25 euro, poltroncine bianche 40 euro, parterre 60 euro. "Ci aspettiamo una partita dura – spiega il viceallenatore di Rbr, Sergio Luise -, che oltre alla difficoltà dell’incontro porta con sé altri significati: è un derby molto sentito, e sarà bello giocare di nuovo in un palazzetto gremito, come lo è stato nell’ultimo derby. Siamo contentissimi di avere questa opportunità, non vediamo l’ora di confrontarci con un’altra buona squadra e siamo fiduciosi di poter esprimere il nostro potenziale fin dalla prima gara. Ci aspettiamo un palazzetto pieno e spettacolo non solo in campo, ma anche sugli spalti". Stasera alle 20.30 intanto inizia l’altra semifinale, con Cantù che ospita Rieti.

loza