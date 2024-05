Cresce la febbre rosa per il Giro

La città di Riccione si tinge di rosa, e non per la ‘Notte’ che cade come tutti gli anni agli inizi di luglio. Arriva il Giro d’Italia con una tappa in partenza dalla Perla verde. Con il fascicolo Vivere Riccione vogliamo raccontare la febbre rosa in città. La passione per la bici porterà Riccione a vivere le atmosfere del Giro. E tanti saranno i turisti che arriveranno in Riviera per vedere i grandi campioni sfilare per le strade della zona mare. Non mancheranno le sorprese. Ma per conoscerle serviranno alcuni giorni di pazienza. Vivere Riccione sarà in edicola sabato prossimo, l’11 maggio, sempre in omaggio col quotidiano.

Come sempre andremo a raccontare anche le storie e le vite di riccionesi che incarnano l’identità di questi luoghi. Tra questi c’è senza dubbio Massimiliano Morri, ormai arrivato all’età della pensione dopo una vita spesa tra la torretta e il moscone del marinaio di salvataggio. Una vita sulla sabbia e in mare, ma da quella torretta ha visto e incrociato tante persone e tanti vip. Sarà lo stesso Morri a raccontarceli con i suoi aneddoti.