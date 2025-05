Cronisti in classe: i premi. Festa per i baby-reporter dell’istituto comprensivo. Ponte sul Marecchia

Un campionato di giornalismo per scovare i cronisti del futuro. Si è tenuta ieri la premiazione di ‘Cronisti in classe 2025’, l’iniziativa organizzata da il Resto del Carlino Rimini da 19 anni, che a livello nazionale è giunta alla sua 23a edizione. Nella sede del Gruppo Sgr di Rimini la delegazione composta da sponsor, giornalisti e dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha accolto 10 scuole medie partecipanti: Bertola e Maestre Pie di Rimini, Franchini di Santarcangelo, Ic Misano, Ic Olivieri di Pennabilli, Santa Filomena di San Giovanni in Marignano, Ic San Giovanni in Marignano, Ic Cattolica, Ic Ponte sul Marecchia e Scuola media di San Marino. "Questi progetti hanno un reale valore educativo per imparare a comunicare con il resto del mondo – dice il sindaco Sadegholvaad – e per approfondire il tema della conoscenza delle cose, in un’epoca in cui anche nell’informazione la velocità prevale su tutto e non c’è approfondimento. È sempre bene approfondire i fatti e poi comunicarli. Questo progetto è molto importante. Non bisogna fermarsi mai davanti alle apparenze. Quest’anno voi ragazzi avete raccontato tematiche importanti, molto bravi". In cinque mesi di attività, i ragazzi hanno prodotto centinaia di articoli, pubblicati settimanalmente sulle pagine del quotidiano. "Ringraziamo tutti i docenti per l’impegno messo in questa avventura – dichiara Carlo Andrea Barnabè, vicecapocronista del Carlino Rimini – I ragazzi sono stati bravissimi, anche nella scelta degli argomenti trattati. È stato sorprendente leggerli. Hanno scelto tematiche importanti legate all’ambiente, argomenti anche diversi, fuori dal comune, come fatti di cronaca internazionali. Sicuramente tra loro ci saranno i giornalisti di domani".

Quest’anno i premi sono stati diversi, a partire da quello di Start Romagna per aver trattato il progetto ‘Il bus è di tutti, prendilo dal verso giusto’, andato alla Franchini di Santarcangelo. Premio Super Click a Santa Filomena e quello della critica alla Bertola di Rimini. Terzo posto ex aequo all’Ic Cattolica e all’Ic Olivieri di Pennabilli. "Abbiamo premiato entrambi gli istituti _ dice la giuria – I ragazzi hanno dimostrato che il giornalismo può essere uno strumento potente per la comprensione e l’empatia". Medaglia d’argento alle Maestre Pie di Rimini. La giuria: "Celebriamo la qualità dei contenuti e la dedizione. Questa scuola ha saputo cogliere l’essenza delle tematiche più urgenti del nostro tempo". Primo posto all’Ic Ponte sul Marecchia. Questa la motivazione: "Il premio va all’audacia, curiosità e straordinaria capacità di guardare oltre i confini del quotidiano. Questa scuola ha catturato e commosso la giuria, analizzato problemi ambientali, esplorato storie come quella delle donne iraniane, raccontato esperienze come l’Erasmus, sottolineando il valore inestimabile di conoscere altre culture e Paesi".

Rita Celli