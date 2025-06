Guasto al passaggio a livello: disagi per 8 treni

Mattinata complicata quella di ieri per i pendolari e, soprattutto, per i turisti diretti verso la riviera romagnola. Otto treni regionali, in transito tra le stazioni di Igea Marina e Viserba tra le 7 e le 10, hanno subito ritardi a causa di un rallentamento forzato della circolazione ferroviaria. Le conseguenze sono state immediate: numerosi viaggiatori, molti dei quali diretti a Rimini o Cesenatico, sono rimasti bloccati in stazione o stipati a bordo di convogli fermi più del previsto. In una località come Igea Marina, un disservizio simile ha avuto un impatto diretto sull’esperienza dei visitatori. Diversi villeggianti, prenotazioni alla mano, hanno perso "coincidenze, escursioni e attività pianificate". Mentre altri hanno dovuto ripiegare su "mezzi alternativi, non sempre disponibili o tempestivi".

Rete Ferroviaria Italiana ha fatto sapere che all’origine del rallentamento "c’è stato un malfunzionamento al sistema di sicurezza di un passaggio a livello della tratta. Il sistema segnalava la presenza di un ostacolo sui binari – come se vi fosse un veicolo – quando in realtà non era presente alcun mezzo. Come da prassi, i tecnici sono intervenuti per verificare e ripristinare il corretto funzionamento. Tuttavia, durante l’intervento, per garantire la sicurezza, i treni hanno circolato a velocità ridotta". A complicare ulteriormente la situazione, la violenta burrasca di vento e pioggia che si è abbattuta nella notte sulla zona. "Le condizioni meteorologiche avverse potrebbero aver contribuito al malfunzionamento – precisa Rfi - aggravando la già delicata gestione delle infrastrutture".

Non si tratta purtroppo di un caso isolato. Negli scorsi mesi, infatti, si erano già verificati episodi simili lungo la stessa tratta, con conseguenze onerose soprattutto per studenti e pendolari. Allora furono segnalati "ritardi frequenti, soppressioni improvvise e un servizio giudicato inaffidabile da molte famiglie". Resta dunque alta l’attenzione da parte dell’utenza, che chiede un servizio affidabile ed efficiente, soprattutto in un periodo in cui la riviera romagnola si prepara ad accogliere migliaia di turisti.

Aldo Di Tommaso