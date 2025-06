Se Bob Dylan scende all’inferno per incontrare Dante Alighieri

Bob Dylan scende nei gironi dell’Inferno di Dante ed entra nella sala Federico del Fulgor. Appuntamento a questa sera alle 21 nel cinema riminese per lo spettacolo teatrale ‘Dylan in hell’ di Luca Grossi. Uno spettacolo in cui il cantante americano dialogherà con il Sommo poeta, attraverso la voce di Vinx Lamarmora, supportato dalla musica di Enrico Gardini e Gianluca Morelli e per la prima volta, con scenografie originali di Massimo Modula, proiettate sullo schermo alle loro spalle. I versi delle canzoni di Dylan si intrecceranno con le cantiche di Dante, attraverso i nove cerchi dell’Inferno, in un viaggio tra poesia, musica e spunti di riflessione morale per il pubblico. Lo spettacolo è tratto dal libro di Luca Grossi ‘L’Inferno di Bob Dylan’.