Da Vasco al festival Gen-Z: per tutti i gusti

Cartellone ricchissimo quello degli eventi, con oltre 150 appuntamenti: da Vasco Rossi (foto) con la data zero del tour 2023 al primo festival dedicato alla Gen-Z ai grandi nomi della musica, nazionali e internazionali. Tra gli altri, Biagio Antonacci, Skunk Anansie, Anna Calvi, Morgan, Frankie hi nrg. Poi le musiche contemporanee di Percuotere la mente, Rds 100% Grandi successi con i suoi dj, i grandi del jazz contemporaneo mondiale con Crossroad, il Webboh festival, dedicato alla Gen-Z con i cantanti e creator più amati dai giovanissimi, Balamondo World Music Festival, progetto artistico di Mirko Casadei nella nuova scenografia naturale del portocanale all’insegna della contaminazione tra folk romagnolo e altri generi, sulle barche da pesca e sul molo, dove si potrà ballare. A chiudere l’anno due grandi interpreti femminili come Giorgia e Laura Pausini. La musica colorerà l’estate in tutte le sue forme: quelle delle bacchette prestigiose della Sagra Malatestiana, dei grandi eventi come la Notte Rosa e della Rimini Beach Arena, il grande palco che sulla spiaggia di Miramare ospiterà artisti internazionali per concerti e dj set. Poi il Parco degli artisti sul Marecchia, con cabaret, danza e monologhi, come quello dello psichiatra Paolo Crepet. Tra i grandi eventi popolari lo spettacolo delle Frecce Tricolori, Al Meni con Massimo Bottura, la danza con Sport Dance e i volti celebri di spettacolo e cultura sulla Terrazza della Dolce Vita. Ancora, Rimini Wellness, le Vele al Terzo delle barche storiche e Biglietti agli amici, il festival del racconto orale con Marco Missiroli, la tre giorni per ricordare l’epopea dello Slego. E tanto altro.