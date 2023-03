Denunciato il giovane che ha pestato Mattia

Gli inquirenti hanno stretto il cerchio attorno al presunto autore dell’aggressione ai danni di Mattia Sberlati, il 33enne di Santarcangelo che il 20 novembre scorso, sotto i portici di piazza Ganganelli, era stato raggiunto da un pugno al volto. Nel registro degli indagati per il momento sarebbe stato iscritto un solo nome, quello di un 21enne, per il quale sarebbe stata ipotizzata l’accusa di lesioni personali aggravate. Il giovane si sarebbe presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri di Santarcangelo, spinto forse anche dal clamore mediatico che la vicenda di Sberlati – persona molto conosciuta nella città clementina e ben voluta da tutti – aveva generato nell’opinione pubblica, scatenando una pioggia di commenti sui social network e un’ondata di solidarietà nei confronti della vittima del pestaggio.

Allo stato attuale, non sarebbe stato ravvisato il concorso di altre persone, anche se l’intera vicenda è ancora al vaglio degli inquirenti. Il 33enne aveva raccontato ai militari di essere stato accerchiato da un gruppetto di giovani, che avevano iniziato ad insultarlo per futili motivi. Forse un diverbio nato per questioni di tifo calcistico, secondo quanto riferito dallo stesso Sberlati, che è grande appassionato del Milan. Uno dei giovani del gruppo, a un certo punto, si sarebbe avvicinato a Mattia, colpendolo con un pugno che gli aveva causato una frattura scomposta dello zigomo. Sberlati aveva riportato una prognosi di quaranta giorni e lo scorso dicembre si era sottoposto a un delicato intervento all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, riuscito alla perfezione. Mattia presenta anche un’altra fattura, in questo caso al cranio, proprio sopra l’occhio, che è molto più delicata da trattare.

La famiglia Sberlati è assistita dall’avvocato Davide Grassi, che aveva rivolto da subito un invito a eventuali testimoni della vicenda, chiedendo loro di farsi avanti. Moltissime le personalità che, nei giorni successivi all’aggressione, erano poi intervenute per testimoniare il loro sostegno a Mattia. A cominciare dalla sindaca di Santarcangelo, Alice Parma, fino ad arrivare al regista e attore santarcangiolese Fabio De Luigi, all’ex giocatore del Milan Demetrio Albertino e all’attore Diego Abatantuono, questi ultimi protagonisti di alcuni video con i quali rivolgevano auguri di pronta guarigione a Mattia.

l.m.