Dolci ricordi in Fiera con il Sigep. Un premio in memoria di Cagnoni

Il futuro del gelato nel segno di Lorenzo Cagnoni, l’indimenticato presidente di Ieg che ha portato la fiera riminese a competere su palcoscenici internazionali. Nel corso di Sigep world, l’evento che continua a crescere e si svolge in questi giorni nei padiglioni fieristici, si è tenuto ieri il concorso ‘Mille Idee per un nuovo gusto gelato dell’anno’, promosso dall’Associazione italiana gelatieri. Quella di quest’anno è stata un’edizione molto particolare perché il premio che celebra l’eccellenza e l’innovazione del settore della gelateria artigianale è stato dedicato alla memoria dello storico presidente di Italian Exhibition Group. Cagnoni era diventato membro nel 1992 del consiglio di amministrazione dell’Ente Autonomo Fiera di Rimini. Tre anni più tardi ne era diventato presidente. Sette anni più tardi, nel 2002, con il passaggio dell’Ente a società per azioni, veniva nominato presidente di Rimini Fiera SpA. Negli ultimi trent’anni la crescita della realtà fieristica riminese è stata una costante. Sotto la sua presidenza, Rimini Fiera cambiò veste dotandosi nel 2001 di un nuovo quartiere fieristico. E nel 2011 arrivò anche il nuovo palacongressi, il più grande costruito ex novo in Italia. I risultati della Fiera negli anni sono noti come anche l’importante posizionamento raggiunto nel Paese, con azioni importanti sui mercati internazionali.

Ieri il concorso ha visto salire sul gradino più alto del podio Ahmad Monajemi con un gelato al pistacchio iraniano arricchito da zafferano e cardamomo. A premiarlo, la moglie Gianna Cagnoni: "Sono orgogliosa, è un piacere essere qui in una fiera che mio marito ha visto nascere e aveva nel cuore". Il secondo posto è stato conquistato da Cristina Cecere Asdagi, gelatiera a Trastevere, con un gelato al sesamo. Terzo posto a Salvatore Ravese, da Gioia Tauro, per il suo gelato al latte e miele con croccante.