Domeniche in vasca allo stadio del nuoto. Ecco il calendario

La domenica si nuota in piscina. Con il 2025 tornano le domeniche in vasca nello stadio del nuoto di Riccione. L’iniziativa era partita nei mesi scorsi per consentire all’utenza di avere momenti per fare attività in vasca compensando i giorni di chiusura in occasione degli eventi e campionati. Si riparte da questa domenica, 12 gennaio, con orario di apertura compreso tra le 8,30 e le 12,30. Le successive domeniche in vasca si svolgeranno il 19 gennaio e a seguire nel mese di febbraio, il 2 e il 23. Infine si arriverà a marzo con la domenica 2 in vasca, stesso orario. Saranno disponibili anche la vasca tuffi e la vasca corsi.