Dopo la devastazione il Kiosko prepara il ritorno

La voglia di ripartire è tanta. Filippo Malatesta e la sua squadra stanno già scalpitando. L’obiettivo è far tornare in pista Il Kiosko Il Vincanto – il locale di Villa Verucchio andato completamente distrutto nell’incendio divampato tra il 14 e il 15 aprile scorsi – in tempo per l’inizio dell’estate. Ieri si è svolto un primo incontro preliminare tra il Comune di Verucchio e il cantautore e imprenditore. Si lavora ad una soluzione temporanea per sopperire al grande vuoto lasciato all’interno del parco De Andrè dal tremendo rogo (molto probabilmente di origine dolosa) che ha spazzato via l’attività di Malatesta e della moglie. "Ringrazio il Comune per la grande disponibilità e per la forte sensibilità dimostrata – dice il cantante –. Abbiamo avanzato una proposta di massima, che dovrà essere ora messa nero su bianco attraverso un progetto ben definito e strutturato che andremo a sottoporre al vaglio dell’amministrazione comunale. La speranza è quella di poter tornare ad accogliere i nostri ospiti in tempo per l’estate. Ulteriori dettagli al momento non posso rivelarli, visto che siamo in una fase preliminare".

Malatesta può contare sul grande aiuto messo in campo dalla comunità di Villa Verucchio, che già dal giorno successivo all’incendio ha avviato una raccolta fondi con l’obiettivo di favorire la ripartenza del locale. In pochi giorni sono stati raccolti oltre 36mila euro, ai quali se ne potrebbero presto aggiungere altri grazie ad un’iniziativa benefica che verrà organizzata dai commercianti verucchiesi con il coinvolgimento di artisti e musicisti romagnoli. Una grande festa in piazza in segno di solidarietà e vicinanza a Malatesta e al suo staff.