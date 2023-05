Si finge doppiatore di ‘Mare fuori’ e tenta di molestare una minore

Bellaria (Rimini), 5 maggio 2023 - Si è presentato a lei, una ragazzina di 13 anni in vacanza a Bellaria da un piccolo paese del Piemonte insieme ai genitori, fingendosi un membro del cast di Mare fuori.

Alla giovanissima, fan accanita della fiction Rai ambientata nell’Ipm di Napoli, non deve essere sembrato vero. Per un attimo, forse, ha creduto che quel 27enne che affermava di essere un doppiatore di Mare fuori, stesse per rivelarle in anteprima qualche spoiler della popolare trasmissione.

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, però, il 27enne si sarebbe prima avvicinato alla minorenne, sedendosi accanto a lei sulla brandina, per poi abbracciarla e baciarla due volte sulla bocca, nonostante il suo rifiuto. Fino a quando la baby turista, spaventata a morte, non è corsa disperata a chiedere aiuto alla madre. La quale è andata dritta filata dai carabinieri a denunciare l’accaduto.

Sulla vicenda, che si sarebbe consumata sulla spiaggia di Bellaria nel luglio scorso, la Procura di Rimini ha aperto un fascicolo, ipotizzando nei confronti del 27enne l’accusa di violenza sessuale aggravata dal fatto che la presunta vittima non aveva ancora compiuto i quattordici anni di età.

Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto per l’indagato il rinvio a giudizio.

Sulla richiesta sarà chiamato ad esprimersi il gup del tribunale di Rimini, nel corso dell’udienza che è stata fissata per il 28 settembre prossimo.