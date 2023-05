Molestie sessuali a Cattolica, maestro di arti marziali nei guai: "Ha abusato di allieve-ragazzine"

Cattolica (Rimini), 5 maggio 2023 – Le accuse contro di lui sono pesantissime: avrebbe toccato nelle parti intime alcune sue allieve minorenni. Lui, un 40enne istruttore di arti marziali, ha sempre negato tutto sostenendo che quelle quattro ragazzine "hanno frainteso i miei gesti". Ma nel frattempo le indagini nei suoi confronti si sono concluse e la Procura ha deciso di chiedere il rinvio a giudizio per l’uomo. Gli episodi sarebbero avvenuti a Cattolica tra il 2018 e il 2020. La prima a puntare il dito contro l’insegnante di arti marziali era stata la più grande, che ora ha 15 anni, mentre le altre tre ne hanno 13.

Un giorno a sua madre aveva rivelato, indicando le sue parti intime: "Mi ha toccato proprio lì". La madre della ragazzina poi aveva parlato con i genitori delle altre che frequentavano il corso di arti marziali, ed erano venuti fuori altri episodi. Non solo: una delle mamme già una volta aveva rimproverato l’istruttore, sempre per lo stesso motivo. A quel punto le famiglie non hanno più mandato le figlie in palestra. L’istruttore ha cercato di parlare con loro, per avere spiegazioni, ma le famiglie hanno interrotto ogni rapporto e dopo aver raccontato gli episodi al titolare della palestra (che ha mandato via l’istruttore) hanno presentato denuncia ai carabinieri. A gennaio si è svolto l’incidente probatorio e le ragazzine - in audizione protetta - hanno confermato le loro accuse. "Lui si dice innocente – ribadisce l’avvocato Giovanna Ollà – spiegando che le ragazzine hanno frainteso i suoi gesti: si era limitato a correggere la postura delle sue allieve durante gli esercizi di stretching".