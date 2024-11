È tornata l’estate. La Riviera fa il pienone

"Tre lettini vicino alla duna? Arriviamo subito". Dopo le alluvioni di settembre e di pochi giorni fa, chi l’avrebbe mai immaginato che a novembre saremmo andati ancora al mare? E invece in questo fine settimana tanti turisti hanno raggiunto la Riviera romagnola per godersi la spiaggia fuori stagione, e non solo. Il calendario, d’altra parte, è favorevole. Il resto lo hanno fatto il clima soleggiato e le temperature (insolitamente miti per il periodo) fino a 20 gradi e oltre.

Da Ravenna a Cesenatico, da Rimini a Riccione, i (pochi) stabilimenti balneari aperti hanno avuto tanti clienti ieri. Al bagno 26 di Rimini, dove ancora ci sono ombrelloni e lettini come fosse piena estate, era quasi impossibile trovare un tavolo libero al ristorante senza aver prenotato. "Noi al mare d’inverno ci crediamo davvero...", sorridono i titolari dello stabilimento. Idem al ristorante Ricci di mare dei bagni Ricci (zona Miramare), dove i gestori hanno deciso di tenere il locale aperto fino al 10 novembre. Ma di gente ieri in spiaggia se ne è vista tanta non solo a Rimini, ma anche a Riccione, Cesenatico e in altre località della Riviera. Lettini e ombrelloni aperti, e i più audaci hanno fatto anche un tuffo fuori stagione. "È incredibile, oggi è l’1 novembre e faccio il bagno a Rimini", se la ride Marco, arrivato da Bologna con la fidanzata e gli amici per un weekend tra mare e serate nei locali. Che sia un fine settimana ottimo, per il turismo, lo confermano gli stessi albergatori. "A Rimini abbiamo in questi giorni oltre 400 hotel aperti: tantissimi, visto il periodo", dicono in coro Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi, e Antonio Carasso di Promozione alberghiera. Ma fino a pochi giorni fa "le prenotazioni andavano a rilento. Poi, grazie alle previsioni meteo, sono arrivate richieste a raffica per questo fine settimana. Siamo, in media, a oltre il 70 per cento di camere occupate". I turisti non cercano (solo) la spiaggia. "Molte famiglie con i figli al seguito scelgono di fare tappa nei parchi tematici della Riviera, tutti aperti con gli eventi dedicati ad Halloween – continua Carasso – A Rimini parecchie richieste anche per visitare al Fellini Museum la mostra dedicata a Marcello Mastroianni".

A Riccione la musica non cambia. Meno di un centinaio gli hotel aperti "e tutti stanno lavorando molto bene in questi giorni – conferma Claudio Montanari, il presidente degli albergatori riccionesi – E si poteva fare ancora meglio, con un po’ più di attenzione alla comunicazione e agli eventi. Se vogliamo una Riccione non più solo meta balneare, è necessario lavorare più di sistema con tutte le attività e il Comune". Esulta anche Cesenatico. Buon afflusso in spiaggia, si registra il pienone per la kermesse Il pesce fa festa, organizzata da Comune, Confcommercio e Confesercenti e di scena fino a domani.

Finita? No, perché dal 5 all’8 la Fiera di Rimini ospiterà Ecomondo, la kermesse dedicata all’economia green. "Quest’anno avremo più hotel stagionali che riaprono, tante sono le prenotazioni", spiega la Rinaldis. E "di Ecomondo beneficeranno anche diversi alberghi di Riccione", assicura Montanari.