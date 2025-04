Ermal Meta in concerto a Riccione: "Vi porto in un mare di musica"

Con il concerto di Ermal Meta a Riccione il lungo weekend di Pasqua parte all’insegna della musica. Il cantautore si esibirà stasera alle 21 al Palacongressi. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i suoi successi sanremesi e i brani del suo ultimo album Buona Fortuna.

Cosa proporrà stasera?

"Sarà un concerto molto diverso da quelli fatti finora. Sul palco saremo io e Davide Antonio Pio, eccezionale pianista e artista a tutto tondo. Dialogheremo insieme creando un mare musicale dal quale le canzoni usciranno a onda, una dietro l’altra. Le più famose ci saranno tutte: Piccola anima, Ragazza Paradiso, A parte te, Vietato morire. Sarà una sorta di racconto fatto di musica e anche di parole".

Lei ha scritto tanti brani anche per altri artisti ed è molto prolifico. Cosa la ispira di più?

"Ero molto prolifico... Ora mi sono concentrato su me stesso, e il tempo è sempre meno. E poi mi sono dedicato alla letteratura. In questo momento la mia vera musa è mia figlia, penso che lo sarà per tutta la vita, è una cosa meravigliosa".

Com’è ambiata la sua vita con l’arrivo di Fortuna?

"Con la sua nascita, nel giugno scorso, è cambiato tutto... Spostarsi dal centro della propria esistenza per finire in periferia, perché al centro c’è lei. È stata la cosa migliore che mi potesse accadere. Quando sei al centro tutto appare più grande di quello che è e a certe cose si dà più importanza di quanta ne abbiano davvero. I figli sono una grande livella".

Cosa ha in cantiere tra un concerto e l’altro?

"Il 25 aprile uscirà il mio singolo Ferma gli orologi. Il 13 maggio invece uscirà il mio nuovo romanzo, Le camelie invernali: parla del profondo conflitto tra due famiglie".

Cosa le resta dell’Albania?

"Se fossi un albero le mie radici sarebbero lì e le mie foglie qui. Il sale di cui mi nutro, sogni e incubi derivano da lì".

E con Riccione invece che rapporto ha?

"Sono stato a Riccione già diverse volte per Deejay on stage. Ma sono venuto qui anche quando suonavo con La fame di Camilla, la mia band rock. Ho frequentato parecchio la Riviera e mi sono trovato sempre benissimo... Qui c’è tanta cordialità, mi piace la gentilezza delle persone, la solarità romagnola è meravigliosa. La franchezza nel dire le cose, con quel pizzico d’ironia, mi colpisce sempre molto!".

Nives Concolino