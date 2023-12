Esce di strada per un malore: grave 65enne

Perde il controllo della propria auto a causa di un malore. Questa la causa del brutto incidente avveuto ieri mattina all’altezza della nuova rotonda dei Tavolucci. Un uomo, un sammarinese di 65 anni, stava scendendo verso Domagnano quando, all’altezza della rotatoria di via Ventotto luglio, ha perso il controllo dell’auto per un malore improvviso ed è uscito di strada. La macchina ha finito la propria corsa capottandosi per poi invadare la corsia opposta. È stato necessario l’intervento degli uomini della sezione antincendio per estrarre il 65enne dalla vettura: era rimasto incastrato nell’airbag. Ma soprattutto è stato determinante l’arrivo tempestivo dei sanitari del 118 che sono riusciti a salvare l’uomo da un arresto cardiaco.

Quando i medici sono arrivati sul posto hanno trovato l’uomo privo di conoscenza. I pochissimi istanti hanno capito la gravità della situazione e hanno iniziato a rianimare il 65enne sul posto. Nel frattempo gli uomini della Polizia Civile hanno momentaneamente bloccato il traffico sulla rotonda per permettere le manovre di rianimazione.

Il sammarinese è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Stato per i primi accertamenti. Monitorata la situazione cardiaca e valutati anche i diversi traumi riportati a causa del violento impatto, l’uomo è stato trasferito all’ospedale Infermi di Rimini dove si trova tutt’ora ricoverato, nel reparto di cardiologia, in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente ieri sono intervenuti anche gli agenti della Polizia civile, che si sono occupati dei rilievi per cercare di stabilire la dinamica dell’incidente e anche (soprattutto) della gestione del traffico decisamente intenso a quell’ora. Dopo i primi disagi al traffico, in poco tempo è stata riaperta la corsia della Superstrada che dalla rotonda dei Tavolucci porta a San Marino Città.