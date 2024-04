Esterno Fornace. Sport e giochi nel nuovo parco

Appuntamento, a Bellaria Igea Marina, l’1 maggio alle 12 per l’inaugurazione dell’area esterna della ex Fornace. I lavori per la riqualificazione del parco urbano esterno dello stabilimento industriale si stanno ultimando in questi giorni e finiranno, salvo imprevisti, in questo mese. Lavori pubblici che hanno interessato uno spazio di quasi tre ettari, in grado di accogliere, ogni fascia d’età: dai teenagers agli anziani, alle famiglie con bambini. Sarà infatti fruibile dal primo maggio un playground dedicato a diversi sport, la cui spesa è stata di 180 mila euro. L’amministrazione comunale specifica: "Si tratta di un’importante area giochi dedicata alle arrampicate per grandi e piccoli. È in corso la realizzazione di una collinetta dedicata allo scivolo e di una palestra all’aperto, dal costo solo questa, di 150mila euro". Ma non solo. Attorno all’ex Fornace si potranno utilizzare skateboard o biciclette, lungo il pump track, un circuito con curve e ostacoli appositamente creato per divertirsi in pista. Ma primo maggio significa anche scampagnata, uscite fuori porta in compagnia. Si inserisce perfettamente, a tal proposito, l’altro progetto concretizzato dall’amministrazione comunale: quello dell’area picnic. "L’utenza potrà in autonomia predisporre il proprio barbecue nell’area dedicata". Se questa è la realizzazione del nuovo verde urbano e spazio di socializzazione, significativo diventa anche il progetto di riconversione degli ambienti interni della ex Fornace.

Il piano, finanziato da 5,8 milioni di euro dal Pnrr, prevede entro il 31 marzo 2026 la messa in sicurezza della ciminiera e della facciata più antica. Inoltre, è prevista la demolizione del vecchio capannone ora adiacente allo stabilimento, che verrà riedificato nuovo e staccato con l’obiettivo di rendere visibile al pubblico, la parte più storica e nobile dell’intero complesso. I locali interni verranno utilizzati come spazio per giovani e start up del territorio.

Il rendering allegato al progetto evidenzia non solo l’alto valore simbolico della struttura ma costituisce esempio concreto di valorizzazione del paesaggio e del territorio. Attraverso la creazione di nuovi spazi di comunità, di luoghi culturali, l’amministrazione comunale ha l’obiettivo di generare vita non solo per Bellaria Igea Marina ma anche per i territori limitrofi: da Santarcangelo a San Mauro e Savignano.

Aldo Di Tommaso