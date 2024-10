Far West al supermercato. Coppia di ladri in manette

Non si sono fermati davanti a niente. Nemmeno davanti alla caparbietà del direttore del supermercato Conad di via Missirini a Viserba che in prima persona sabato pomeriggio ha cercato di strappare dalle mani di due malviventi uno zaino contenente numerose bottiglie di superalcolici poco prima trafugate dal punto vendita. Ma loro, due senegalesi di 25 e 26 anni, non ci hanno pensato su due volte prima di estrarre un coltello a serramanico e cercare di colpire il direttore del Conad, salvato solo dallo zaino con la refurtiva utilizzato come scudo prima di lasciare fuggire i due, terrorizzato a morte.

Ma la fuga dei senegalesi non è andata avanti molto. Perché mentre nel parcheggio del supermercato i senegalesi aggredivano il direttore, dentro i dipendenti avevano già dato l’allarme, facendo sopraggiungere in zona una gazzella del Radiomobile. E sono stati proprio i carabinieri a individuare, giunti in zona, i due senegalesi che con fare sospetto si aggiravano nella vicina via Sacramora. Qui i due sono stati sottoposti a perquisizione dai carabinieri, che nello zaino di uno dei due hanno appunto trovato in tutto otto bottiglie di superalcolici di marca, tra gin e vodka, per un valore complessivo di quasi 130 euro di merce trafugata. Non solo. Perché nel corso del controllo uno dei due senegalesi avrebbe dato in escandescenze costringendo i militari a farlo salire sull’automobile. È stato nel corso di questa operazione che all’uomo sarebbe caduto il coltello utilizzato poco prima per minacciare il direttore del supermercato.

I due senegalesi sono stati successivamente identificati anche dallo stesso direttore e dipendenti del Conad presenti, indicandoli come i due soggetti che pochi minuti prima si trovavano tra le scansie del punto vendita con fare sospetto. Secondo quanto riferito dai testimoni, infatti, i due sarebbero entrati insieme nel Conad di Viserba con un carrello, fingendo di dover fare spesa. Invece, i senegalesi hanno poi preso dagli scaffali le bottiglie di alcolici per poi nasconderle nello zaino e guadagnare la fuga sviando i controlli, attraverso due uscite differenti. Un comportamento che però non ha mancato di destare sospetti, portando così il direttore del supermercato a inseguire quello con lo zaino all’esterno, fino a scontrarsi con lui e il suo complice prima dell’arrivo dei militari dell’Arma. Proprio in ragione della condotta imputata alla coppia, il 26enne e il 25enne sono stati arrestati con l’accusa di rapinaimpropria in concorso e porto abusivo di oggetti atti a offendere.