"Faremo un’opposizione senza sconti, ma con proposte"

"Faremo una opposizione intransigente ma anche propositiva. Metteremo da subito alla prova la dichiarazione del sindaco che dice di essere alla ricerca di convergenze in consiglio comunale". Lo afferma Ugo Baldassarri, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra. Che analizza il voto: "Da una parte la componente di destra rappresentata dalle liste civiche di Giovanardi ha centrato un obbiettivo importante: è riuscita a drenare molti voti dal bacino elettorale di Fratelli d’Italia. Non a caso dalle europee alle comunali ha perso il 16,94% che è molto simile al risultato di Giovanardi che si attesta al 17,83% con uno scarto di meno di un punto percentuale. Allo stesso tempo però da parte di Giorgetti c’è stato un recupero importante nel campo centrista specie con la lista Noi che con il suo 13, 38% rappresenta il secondo partito della coalizione. Evidentemente buona parte di chi ha votato al centro e magari anche al centro sinistra alle comunali ha invece scelto una lista di appoggio al centro destra. Il risultato che alle europee (come nel resto d’Italia) hanno vinto i partiti maggiori Fdi e Pd mentre alle comunali questi stessi partiti hanno perso voti a favore di liste locali". Considerazioni politiche: "Se la scorsa legislatura il sindaco poteva essere in un qualche modo giustificato nel suo modo di procedere incerto per le difficoltà interne alla sua maggioranza (che si sono da subito manifestate con l’imposizione del suo vice) ora ha una maggioranza chiara e più coesa. Non deve più pensare alla sua rielezione per cui mi aspetto che riesca, finalmente, a dare slancio a questa comunità. Le promesse di interventi in campagna elettorale sono state tante ora vedremo se saranno concretizzati o meno".