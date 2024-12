FdI, Borghesi lascia il Consiglio

Tantissima gente ieri a Sant’Ermete per i funerali di Massimiliano Crivellari, l’ex consigliere comunale di Santarcangelo travolto e ucciso da un’auto. Venerdì il consiglio comunale si è aperto con il ricordo di Crivellari. Intanto Daniela Borghesi ha rassegnato le dimissioni da consigliera di Fratelli d’Italia. Al suo posto Marco Marini, primo dei non eletti di FdI. Dietro all’addio ci sarebbero anche le critiche, arrivate da dirigenti di FdI, per non aver fatto un’opposizione abbastanza dura contro l’amministrazione. Critiche che hanno investito anche il capogruppo Italo Piscitelli. Che resta in consiglio.