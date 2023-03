"Frazioni di Coriano isolate e ignorate dall’amministrazione"

"Le frazioni di Coriano somigliano a città fantasma, private dei servizi e isolate dal capoluogo". I consiglieri di Coriano Futura hanno incontrare alcuni residenti di Mulazzano, che si sono detti preoccupati per la recente chiusura della bottega alimentare. "Il rischio è che le persone finiscano per sentirsi tagliate fuori dal mondo. Ecco perché ci sentiamo di rilanciare una proposta snobbata dal sindaco Ugolini. La possibilità di attivare micro-navette per collegare le frazioni al capoluogo, per agevolare i residenti più anziani".