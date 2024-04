"Fuori dal gregge", dopo due anni torna Matrioska

Una scelta “fuori dal gregge” da parte di chi per dieci anni ha portato a Rimini il design e l’artigianato più innovativo, coinvolgendo oltre 850 creativi da tutta Italia e decine di migliaia di visitatori; un evento spot, che non comporta per forza la necessità di riprendere con un calendario fisso e cadenzato di appuntamenti ma nasce semplicemente dalla volontà di tornare a proprio piacimento perché ispirati da uno spazio, dopo averne riqualificati più di una dozzina in diciannove edizioni.

A più di due anni dall’ultima edizione, sabato 20 e domenica 21 aprile è di nuovo Matrioška Lab Store: dopo aver ridato vita a ex-dancing, macelli in disuso, colonie abbandonate, vecchie pensioni e magazzini industriali, Matrioška si sposta questa volta tra le serre del Vivaio Pesaresi a Corpolò, la località del Comune di Rimini che più si affaccia sulla Valmarecchia e l’Appennino.

Una decisione che nasce da un richiamo che Matrioška ha sempre avvertito fin dalla primissima edizione, quello dello stare in natura, e dalla volontà di affermare, come del resto ha sempre fatto, che non esistono luoghi più o meno adatti agli eventi, ma solo organizzatori più o meno coraggiosi.

Per il ritorno sulle scene, Matrioška conferma la sua proposta e la arricchisce con diverse novità. Non mancheranno ovviamente i manu-fatturieri, gli artigiani creativi da sempre cuore pulsante della manifestazione: sono più di 50, tra chi è presente dal primo appuntamento e chi è al debutto proprio nel weekend, arrivano da tutta Italia e sono a grande maggioranza donne. La loro produzione va dall’abbigliamento ai gioielli, dai complementi d’arredo ai giocattoli per bambini fino alla ceramica.

Come il souvenir dell’Est a cui si ispira per il nome, Matrioška contiene una lunga serie di eventi dentro l’evento. Sabato 20 e domenica 21 aprile le serre del Vivaio Pesaresi ospiteranno infatti due mostre: “Manifesto”, una serie di dieci parole per visualizzare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato a cura di Elisabetta Angeli, in arte Ineditart, e “Sempre, cerca, ama”, un’inedita avventura tra ceramica e poesia visiva con Veronica Zavoli e Petronella Ortmann; spazio anche a progetti speciali come l’esposizione degli elaborati dei workshop di grafica e progetto industriale dell’Università di San Marino.