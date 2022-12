Furgone resta incastrato nel sottopassaggio Caos e lunghe code in viale Costantinopoli

Avrà pensato di riuscire a passare, in quel sottopassaggio che fa da collegamento tra viale Costantinopoli e via Martinelli a Miramare, dove il transito è vietato ai veicoli di altezza superiore ai 2,70 metri. Una considerazione sbagliata del conducente e così, alle 13.30 circa, un furgone della ditta Bartolini è rimasto incastrato, riportando diversi danni, nel sottopassaggio maledetto, dove già in passato si sono registrati episodi simili.

Sul posto si sono immediatamente precipitati gli agenti della polizia locale per impedire che l’incidente causasse schianti a catena, così come il personale del 118 per prestare soccorso al conducente, che tuttavia non è rimasto ferito nell’incidente. Le operazioni di estrazione del furgone dal sottopassaggio hanno richiesto alcune ore, in cui a cascata i disagi si sono riversati sul traffico in viale Costantinopoli. Il furgone ha riportato invece gravi danni alla carrozzeria, mentre ci saranno accertamenti per verificare lo stato del cavalcavia stesso, nella parte inferiore interessata dall’incidente.