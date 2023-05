Galli e Pagliarani ‘mostrano’ le case nel bosco

Oggi e domani, nel chiostro della biblioteca Gambalunga di Rimini, si terrà la lettura ‘Le case nel bosco’ con Sara Galli e Alessandro Pagliarani. Gli appuntamenti di ‘Filo per Filo | Segno per Segno, festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza’, creato da Alcantara Teatro nel 2018, continuano per il mese di maggio e giugno, confermando il desiderio di portare la voce e il pensiero delle ragazze e dei ragazzi nella città e approfondire una riflessione a tutto campo sull’immaginario infantile e adolescenziale. Per la sesta edizione il tema portante è la casa. Spazio quindi all’immaginazione e alla lettura, per la sezione Paesaggi Creativi oggi alle 17 e domani alle 11 l’appuntamento è con ‘Le case nel bosco’, con Sara Galli e Alessandro Pagliarani.