Gemmano, Santi stravince e resta sindaco

Ha vinto Riziero Santi della lista ‘Vivo Gemmano’. Per la terza volta consecutiva sarà sindaco di Gemmano, con 412 voti a favore contro i 149 dell’avversario Michele Iorio della lista ‘SiAmo Gemmano’, anche se l’affluenza è stata davvero bassa se si considera che si sono recati al voto appena 583 gemmanesi (oltre 80 in meno rispetto al 2018), il 47% appena degli aventi diritto al voto. Dunque poco meno della metà degli elettori alle urne. Il sindaco di Gemmano per altri 5 anni sarà Riziero Santi che ottiene dunque oltre il 73% dei consensi. "Credo di aver lavorato con grande passione – commenta a caldo il vincitore – con la testa e con il cuore. E questo i gemmanesi l’hanno capito. Ho fatto tutto il possibile, altri pensavano che il paese volesse il cambiamento. Ma sono io quel cambiamento, e su questo lavoreremo tutti insieme. I primi 100 giorni? Continueremo nella manutenzione delle strade e del patrimonio, nella riqualificazione del progetto del centro storico. Abbiamo già il progetto, ma andremo a caccia dei finanziamenti necessari anche con il Pnrr. Lavoreremo poi per la Frazione di Villa, serve un centro sociale per i giovani e gli anziani e ci adopereremo".

Alla lista vincitrice spettano 7 seggi in consiglio comunale più quello del sindaco, otto in totale: gli eletti in consiglio sono Manuel Cavalli, Erica Colombari, Filippo Colonna, Serena Fabbri, Francesca Gremito, Pietro Nardo, Michele Rossi. Tre i seggi alla minoranza: oltre a Iorio, in consiglio siederanno Cristian Leardini e Paolo Dini. Nessun voto per Carlo Raffaelli, padre del consigliere leghista riccionese ed ex parlamentare Elena, solo due voti per Adriano Colombo, padre della deputata di Fdi Beatriz. Michele Iorio, lo sconfitto,ribadisce: "Comunque per me è stata una vittoria, porterò avanti i miei progetti, l’aiuto alle famiglie in difficoltà soprattutto, mi darò da fare nel sociale dai banchi dell’opposizione. Lo farò comunque, e poi seguirò con attenzione la riqualificazione del territorio. Sono un residente di Gemmano e ci tengo a questo territorio, vorrò dare il mio contributo dai banchi dell’opposizione. Comunque complimenti al vincitore".

Luca Pizzagalli