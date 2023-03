Gennari si mette in Movimento "Sono pronto al dialogo col Pd"

Ne fa una questione di temi, Mariano Gennari. Quelli identitari del Movimento 5 stelle, "che continueremo a portare avanti", e quelli che potenzialmente uniscono i grillini alle altre forze politiche. In primis il Pd di Elly Schlein. Pe l’ex sindaco di Cattolica è cominciata una nuova avventura, quella da coordinatore provinciale del Movimento. Una sfida che Gennari ha accolto "con responsabilità, ma anche con entusiasmo e voglia di fare". La sua nomina, come chiarito dai referenti regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi, è cardine della "riorganizzazione territoriale che Giuseppe Conte ha saputo portare a termine con grande determinazione. Mariano avrà anche il compito di confrontarsi con le altre forze politiche. Ora il referente sul territorio è lui". Gennari si dice "pronto al dialogo con tutti. Il Pd? Naturalmente terrò in considerazione l’evoluzione dei rapporti tra noi e loro a livello nazionale. Siamo forze progressiste e ci uniscono diverse battaglie, a cominciare da quella per la transizione ecologica. Partirò dai temi, perché alla base di qualsiasi sinergia non possono che esserci i contenuti. Poi, a livello territoriale, si valuterà di caso in caso".

Anche perché, superato il periodo di rodaggio dopo la riorganizzazione, per il Movimento 5 stelle comincerà davvero una nuova fase. "Quest’anno si vota a Gemmano, nel 2024 in diversi comuni importanti: non dovremo farci trovare impreparati. Vogliamo far sentire la nostra voce nei territori, nei consigli comunali, evidenziando quanto di buono fatto finora e portando avanti le nostre battaglie". Croatti, Lanzi e Giulia Sarti, attuale coordinatore nazionale del comitato legalità e giustizia, chiamano a raccolta il popolo del Movimento. "Abbiamo bisogno di tutti gli attivisti". Il prossimo passo è la costituzione dei gruppi territoriali.

Giuseppe Catapano