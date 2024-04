Gli studenti diventano poeti

Quest’anno si terrà la VIII edizione del concorso di poesie ‘San Giovanni città della poesia’ al quale parteciperanno le scuole secondarie I.c. Marignano e S. Filomena di S. Giovanni in Marignano. In questo concorso tutti gli studenti dovranno scrivere una poesia inventata da loro come dei giovani poeti e delle giovani poetesse! Alle scuole è stato consegnato il regolamento del concorso ed una traccia non vincolante avente ad oggetto la ‘Rosa di Keats’; le poesie poi saranno valutate da una giuria di esperti. Questo concorso è molto utile in quanto aiuta i ragazzi a esprimersi attraverso la poesia.

Sofia Alesiani

e Linda Feliz Vargas II C