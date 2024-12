Gli studenti ‘traslocano’ sulla pista di ghiaccio durante le ore di educazione fisica

Le ore di educazione fisica scolastiche traslocano sulla pista di ghiaccio di Misano. Lunedì ha preso il via il nuovo progetto che coinvolge gli studenti delle scuole medie di Misano e Tut2 Srl, la società che cura l’allestimento della pista di pattinaggio sul ghiaccio di ‘Misano on Ice’, in piazza della Repubblica. Grazie ad una convenzione e grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la dirigenza scolastica, è possibile offrire un percorso di educazione fisica diversificato, con la possibilità data agli studenti di unire divertimento, apprendimento ed educazione al movimento pattinando sulla pista. "È un progetto nel quale abbiamo creduto fin da subito e rispetto al quale abbiamo trovato una sponda nell’amministrazione comunale – dice Stefano Burotti, responsabile di Tut2 Srl –. Ringraziamo la giunta comunale e lo staff del Comune, insieme alla dirigenza scolastica, per avere dato concretezza alla proposta che amplia l’offerta a disposizione degli studenti".