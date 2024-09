"Ho fatto molti sacrifici per nulla"

"Peggio di così non potevano fare". Fabio Pezzei della spiaggia 55 di Rimini si riferisce alla proroga dei bandi delle concessioni balneari fino al 2027. "Bolkestein o no il nostro modo di trattare i clienti non cambia, però siamo sicuramente limitati nel migliorare lo stabilimento e investirci nel futuro. Una vita di sacrifici non può andarsene via con niente". Sacrifici portati avanti giorno per giorno. "Lavoro 13, 14 ore al giorno. Ho fatto un conto e in base a quello che mi rimane a fine stagione le mie ore lavorative sarebbero valutate 4 euro. Pago 18mila euro di concessione, 14 mila di Tari e altri 30 mila di tasse e spese varie. Si fa presto arrivare a 100 mila euro. Gestire una spiaggia non è una passeggiata adatta a tutti".