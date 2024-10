I clienti aspettano a comprare

Monica Metalli con il suo negozio di accessori è in via Garibaldi da 33 anni e nel tempo il mondo del commercio è cambiato visibilmente. "Il fatto che le stagioni si siano spostate sempre più in là non ha giovato sicuramente al mio settore – spiega la proprietaria –. Le persone inevitabilmente aspettano sempre di più a comprare e questo non è un bene. Dopo la pandemia abbiamo lavorato, ora invece tutto si è stabilizzato e a soffrirci siamo noi piccoli commercianti. Il discorso non funziona invece con le grandi catene che hanno le spalle maggiormente coperte e resistono anche a questi momenti di crisi"