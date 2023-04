I cori della Perla verde pronti a ‘giocare’ in casa

Terminate le recite della Tosca di Giacomo Puccini e dopo il successo al Teatro Galli di Rimini al concerto La sera dei miracoli, i cori riccionesi Note in crescendo e Le allegre note riprendono il loro intenso tour musicale. Tanti gli appuntamenti primaverili, si comincia questa settimana con un’importante manifestazione in Sardegna, per poi tornare al Galli, fino al grande Concorso nazionale ‘Città di Riccione’, previsto in maggio. A dirigere i coristi è l’inossidabile Maestro Fabio Pecci.

Siete pronti a partire?

"Dal 21 al 24 aprile le Note in crescendo saranno in concerto a Cagliari e ad Arborea in provincia di Oristano, su invito di StudiumCanticum e Aca (Arborea choral academy). Le ragazze delle Nic presenteranno il loro attuale repertorio, arricchito da brani di compositori internazionali, che coinvolgeranno anche alcuni cori locali cagliaritani, nonché quelli di Arborea e Orosei che parteciperanno ad atelier corali, che avrò il piacere di condurre. I cori locali apriranno i concerti delle Note In crescendo".

Il tempo di rientrare e poi si torna a Rimini?

"I due cori saranno catapultati subito in altre produzioni che porteranno i nostri coristi ancora sul palco del Galli il 5 maggio per Rimini ieri oggi & domani, uno spettacolo polivalente con musicisti, cantanti e danzatori".

Per Le Allegre Note altri momenti importanti?

"Il 6 maggio le loro voci bianche echeggeranno all’oratorio di San Crescentino a Città di Castello. Nella programmazione dell’associazione ‘Le Allegre Note’ spicca la anche la nona edizione del Concorso Nazionale ‘Città di Riccione’ che si svolgerà il 20 e 21 maggio. Per l’occasione in città accoglieremo centinaia di giovani coristi in arrivo da Emilia, Toscana, Trentino, Lombardia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia".

E non è finita, si profila calda anche l’estate.

"Ci attende un ricco cartellone di eventi estivi con concerti nel circondario e una data a Parma, che fungerà da preambolo per l’inizio dei festeggiamenti in occasione del ventennale de le Note in crescendo, il primo concerto si tenne nel dicembre del 2003. In questi anni si sono alternati più di 1.300 ragazzi, una decina di loro hanno sfondato la cortina dell’anonimato".

Nives Concolino