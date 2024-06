I Fratelli fanno festa: "Per noi risultato storico. Ora dobbiamo formare una classe dirigente"

"Non sono un pagliaccio: non intendo rivendicare meriti che, in grandissima parte, vanno ascritti alla presidente del consiglio Giorgia Meloni e al buon governo del centrodestra. Il fatto che Fratelli d’Italia sia stato consacrato dal voto alle europee quale primo partito della provincia di Rimini con ben 46.676 voti, il 32,88 per cento, è un motivo di enorme soddisfazione, per il quale ringrazio tutti i militanti, gli elettori e i dirigenti del nostro territorio". Gongola Nicola Marcello, che al timone del partito della premier riesce al primo colpo a distanziare di oltre 2mila voti il Pd.

"Nella nostra provincia – commenta la deputata di FdI Beatriz Colombo – storicamente orientata a sinistra, Fratelli d’Italia diventa il primo partito con un risultato quattro punti al di sopra della media nazionale. La conferma è stata quella del governo Meloni che in questa elezione di mid-term ha consolidato e aumentato il proprio valore". I risultati "hanno contribuito – aggiunge Colombo – all’elezione di Stefano Cavedagna al parlamento europeo, primo rappresentante di centrodestra eletto a Bruxelles dalla nostra regione". Un risultato sottolineato dallo stesso Marcello: "Siamo riusciti a eleggere un europarlamentare dell’Emilia Romagna, il giovane Stefano Cavedagna (nella foto insieme a Marcello), con quasi 60mila preferenze". "Un ottimo risultato a livello provinciale – commenta la senatrice Domenica Spinelli – dove FdI è primo partito nonostante la scesa in campo del governatore Bonaccini, e conferma il trend delle politiche. Il voto premia il buon governo di Giorgia Meloni". Spinelli sottolinea il balzo di FdI anche a Coriano (dove è stata sindaco), dal 4,76 al 36,03%.

Il coordinatore provinciale Marcello rimarca anche il fatto che FdI diventa così "il primo partito in 20 comuni su 27, con punte del 44 per cento a Sassofeltrio, del 42 a Montescudo-Montecolombo, del 40 a Casteldelci, del 38 a Morciano e Montefiore, del 36 a Coriano e Bellaria, dove siamo già molto ben organizzati e strutturati". Quanto alle elezioni amministrative in 16 dei 27 comuni del Riminese il coordinatore di Fratelli d’Italia rivendica l’elezione e di "una nutrita schiera di consiglieri e qualche sindaco, a partire dal bis di Giorgetti a Bellaria". Galvanizzato dal successo alle urne, Marcello annuncia che nei prossimi giorni, "come sto già facendo da qualche mese, andrò alla ricerca delle persone migliori del territorio che si vogliano impegnare col nostro progetto politico". Ciò affinché il "consenso che il nostro premier Giorgia Meloni ci ha regalato sia tradotto in una classe dirigente radicata nel territorio, efficiente e attenta alle istanze dei cittadini in tutti i comuni".

Mario Gradara