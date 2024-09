I negozi si sfidano sui social con il concorso "Vota l’insegna"

Un like all’insegna del tuo negozio preferito. Col nuovo concorso Vota l’insegna i simboli delle attività riminesi sbarcano su Instagram, pronti a fare scorpacciate di ‘mi piace’ e commenti. I brand delle imprese che aderiranno all’iniziativa si daranno battaglia per diventare i più votati della provincia. Alla fine i tre negozi che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze riceveranno un premio per tutto lo staff, insieme a tre dei votanti – estratti a sorte – che riceveranno un riconoscimento speciale. Il concorso parte martedì, quando gli incaricati dell’associazione ’Zeinta di borg’, organizzatrice dell’evento, visiteranno centro e borghi per informare tutti gli esercenti. Ma le imprese che desiderano partecipare potranno anche inviare direttamente le foto all’associazione. Dall’1 novembre le foto delle insegne raccolte saranno pubblicate sui canali social di ’Zeinta di borg’ dove si potrà votare."L’amministrazione è sempre vicina a queste iniziative, soprattutto in un momento in cui il commercio locale sta affrontando delle vere e proprie sfide – spiega l’assessore Juri Magrini – Il nostro obiettivo è quello di essere al fianco di ogni genere di realtà associativa. Vota l’insegna è un progetto simpatico che coinvolge attività e cittadini in un’attività lodevole e importante, quella di promuovere le nostre imprese".