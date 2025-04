XXV Aprile, i festeggiamenti: "Noi continueremo a ballare"

"Festeggeremo con migliaia di riminesi e ospiti che sobriamente hanno sempre ricordato i valori che hanno liberato l’Italia, riaffermati in 80 anni anche dallo scomparso papa Francesco”. Al parco XXV aprile, alla serra della Cooperativa Centofiori, non si rinuncia a ballare e festeggiare la Liberazione checché ne dica il ministro Musumeci. L’intervento del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad aveva già ribadito come le iniziative organizzate dall’amministrazione pubblica non avrebbero risentito dell’appello lanciato dal ministro, che aveva chiesto sobrietà visto il lutto nazionale per la scomparsa del Pontefice. Non a caso il Comune ha confermato il programma della commemorazione. Un palinsesto iniziato ieri alle grandi Officine di via Tripoli, con l’omaggio all’80esimo anniversario della Liberazione da parte delle divise blue degli operai, che in corteo hanno ricordato i compagni caduti durante la Resistenza.

Oggi proseguono le iniziative con le celebrazioni ufficiali. Alle 9.45 è previsto il raduno in Piazzale Roma al parco Cervi, con tutte le autorità, delegazioni partigiane, combattentistiche, d’Arma, politiche, sindacali, studentesche e cittadine. A seguire l’inizio della cerimonia e il corteo con arrivo in piazza Cavour. Dopo l’intervento del sindaco Sadegholvaad, seguirà l’orazione ufficiale di Andrea Caputo, presidente Anpi Rimini. In precedenza, alle 9,30 viene confermata nel piazzale cinema Settebello, in via Roma, la ‘Rimininbici’, pedalata ecologica, organizzata da Dopolavoro ferroviario e Guardie ecologiche volontarie.

Analoghe cerimonie ed eventi si terranno anche negli altri comuni della provincia. A Riccione oltre alla commemorazione con la deposizione di corone di fiori, spazio alla poster art lungo il percorso del corteo, per rappresentare una mappa fotografica fatta di ritratti, scorci, sguardi e stralci di album e di diari per mantenere viva la memoria della Resistenza.

Oggi si celebrerà la Resistenza, ma anche domani, in occasione dei funerali del Pontefice, le attività proseguiranno, sia quelle pubbliche che quelle private. Alla Centofiori seconda giornata di musica a partire dalle 16. Anche la riviera turistica non si fermerà, inclusa la spiaggia, ammette Mauro Vanni, bagnino e diacono: "Non sono previsti momenti particolari sabato. Le sensibilità sono tante e diverse. Difficile pensare di fermarsi e fermare tutti".