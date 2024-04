Igea si fa strada: viale Ennio al fotofinish

La nuova strada di gronda in zona colonie. La rigenerazione di viale Ennio. La messa in sicurezza di via Baldini con la piantumazione di nuovi alberi. Tre opere "strategiche" per Igea Marina. Il primo cantiere concluso è quello di via Baldini, che conduce al parco del Gelso. I lavori hanno messo in sicurezza e migliorato il fondo stradale, con nuove sagomature e aiuole diverse, con nuovi alberi al posto dei pini marittimi che avevano rovinato tutta la carreggiata. "Abbiamo svolto tutta l’opera insieme a esperti agronomi – spiega il sindaco Filippo Giorgetti – La soluzione migliore è stata quella di sostituire i pini presenti, in gran sofferenza, con alberi di melia, autoctona e anche più compatibile con quei luoghi. Abbiamo dovuto togliere anche un vecchio strato di asfalto, di cui non eravamo a conoscenza: una ‘barriera’ che ha probabilmente contribuito alla sofferenza dei vecchi alberi. Le nuove piante potranno crescere in modo sano e presto fioriranno offrendo ombreggio a chi percorre via Baldini". In tutto 18 le piante sostituite. Ricorda il sindaco che "dal 2019 a oggi a fronte dei circa 400 alberi che, per ragioni di sicurezza o perché malati, siamo stati costretti a rimuovere, ne abbiamo piantumati quasi 1.200 nuovi".

Nella zona delle colonie sono invece partite le attività per la realizzazione della strada di gronda che, correndo parallela al lungomare, migliorerà l’ingresso sud di Bellaria. "Quelli avviati sono i lavori di realizzazione del primo tratto di 800 metri circa – continua il sindaco – da via dei Mille a via Cardano. Un primo intervento della spesa dicirca 1,6 milioni di euro che sarà ultimata in autunno. Il secondo e il terzo stralcio saranno effettuati nel 2025 per un investimento complessivo di 4 milioni di euro". Su viale Ennio, infine, nuovi sottoservizi e pavimentazioni, più aree verdi con altri platani, nuovi arredi e punti luce. I lavori sono verso la conclusione. "È un progetto partecipato per dare al viale una veste identitaria con soluzioni estetiche e richiami ispirati alla cultura classica e a Vittorio Belli. Avremo anche nuovi totem illustrativi collocati all’inizio e alla fine del tratto". I lavori sul viale complessivamente costano 800mila euro, compresi i circa 200mila ottenuti dalla Regione per la riqualificazione dei centri commerciali naturali.

r.c.