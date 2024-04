Il Bagno Rosa diventa green con il fotovoltaico

Un’onda sulla sabbia tra verde e materiali naturali. È quanto accadrà a Torre Pedrera dove si rinnova un altro stabilimento balneare. È il Bagno Rosa numero 63. Il progetto è stato approvato dalla giunta, mentre la proprietà sta avanzando con i lavori di demolizione dei manufatti presenti nell’area. "Terminate le demolizioni potremo partire con i lavori di realizzazione del nuovo stabilimento" spiegano dalla società che gestisce lo stabilimento con i titolari Pierpaolo Ricci e Anna Maria Moretti.

"Tuttavia non saremo in grado di terminare tutte le opere che abbiamo previsto in progetto in tempo per la prossima stagione. Alcuni interventi come l’area con le vasche idromassaggio andremo a realizzarli in un secondo momento. Per ora ci concentriamo sulle strutture necessarie e sulle caratteristiche del nuovo stabilimento".

Tra queste c’è l’onda sulla sabbia. "Il nostro stabilimento non è affacciato sul lungomare, essendoci immobili tra il lungomare e l’arenile. Dunque l’arredo tra passerella e aiuole verdi che altri hanno realizzato a ridosso del lungomare, noi lo realizzeremo sulla sabbia. Sarà una passerella non rettilinea, bensì ondulata con aree verdi e che correrà parallela al mare". Anche il Bagno Rosa come altri stabilimenti che si sono riqualificati a Torre Pedrera sorge su una spiaggia privata e non demaniale. Dunque non è interessata dalle vicende del rinnovo o dei bandi per le concessioni demaniali. Tra i servizi previsti nel progetto si trovano anche due gazebo in legno, un campo da beach volley-tennis, un tavolo da ping-pong, un’area palestra su pedana di legno e un’area giochi per bambini.

Nel progetto viene prestata molta attenzione all’ambiente con soluzioni sostenibili. Ad esempio c’è l’impianto fotovoltaico per fornire energia allo stabilimento. Ci sono anche sistemi per il recupero dell’acqua "e in futuro intendiamo dotarci di colonnine per la ricarica di mezzi elettrici".

