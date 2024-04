Il beach volley riscalda un ponte freddo

Diecimila partecipanti: edizione da record per Kiklos Young Volley on the beach, da domani a domenica. Un traino fondamentale per i cento alberghi aperti in città, penalizzati dalle disdette piovute nei giorni scorsi, dopo l’arrivo dell’inverno. Quantomeno del freddo. Così spiega la presidente Aia Simona Pagliarani. "A disdire tanti clienti privati, per fortuna i gruppi – aggiunge – dai pallavolisti a chi partecipa al raduno in fiera a Rimini di Rinnovamento nello Spirito, vengono comunque. E garantiscono un buon riempimento delle camere". I pallavolisti hanno dovuto essere collocati anche in strutture alb erghiere di località vicine, da Valverde a Rimini nord. Prezzi convenzionati e calmierati per i gruppi, comunque "non bassissimi, sui 45-50 euro la pensione completa, più alti per la clientela privata".

"In queste ultime ore il meteo sta migliorando – aggiunge –, quindi tanti, se vedranno il sole, potrebbero raggiungere la nostra località last second". Alberghi aperti anche senza riscaldamento, ’sperando’ in un meteo mite. "Potevano aprire anche più di cento – aggiunge Aia – ma il grosso degli albergatori ha scelto di aspettare la seconda metà di maggio, con la Pentecoste che quest’anno, come la Pasqua, cade piuttosto presto. L’occasione comunque è anche di fare test con il personale in vista della ormai prossima stagione estiva". Intanto, spiegano da Kiklos, "fervono gli ultimi preparativi per la 23° edizione dello Young Volley on the beach powered by Cisalfa Sport: una vera e propria edizione record che porterà sulle spiagge di Bellaria Igea Marina 10.000 partecipanti da tutta Italia, confermandosi di gran lunga il torneo di beach volley giovanile più grande d’Italia e d’Europa".

Ben 6.500 atleti vanno dagli otto ai diciannove anni,e "sono pronti a schiacciare e 3.500 accompagnatori (allenatori, dirigenti e famiglie al seguito) sono pronti a tifare. 130 le società iscritte, di cui un 10% sono matricole alla loro prima esperienza". Si gioca lungo 22 stabilimenti balneari, dove sono montati 200 campi, "che diventeranno il palcoscenico di uno spettacolo mozzafiato a cavallo tra la competizione e il divertimento. È stato un boom di adesioni, già nelle primissime settimane dall’apertura iscrizioni: la cooperativa alberghiera Turismhotels ha coordinato oltre 90 strutture, da Bellaria fino alle località limitrofe come Gatteo, Villamarina, San Mauro Mare verso Cesenatico e Torre Pedrera, Viserbella e Viserba verso Rimini". "Siamo prontissimi – commenta Rossano Armellini, socio fondatore di Kiklos – a ricevere il popolo dello Young Volley: sarà un’edizione incredibile".