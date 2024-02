Il boom degli Airbnb: "Vengono dalla Finlandia per scalare la Carpegna e imparare a cucinare"

"Vi interessa mandare per qualche ora i vostri turisti a Santarcangelo?" "E cosa ci vengono a fare?" Il botta e risposta, testuale, risale a non più di 15 anni fa. Protagonisti da un lato Barbara Muratori, responsabile de La Collina dei Poeti, uno degli agriturismi della città clementina, dall’altro un’albergatrice della riviera. A riferirlo è la stessa Muratori. "Erano i primi tentativi di promuovere quelli che sono poi diventati tour enograstronomici, uno dei punti di forza della nostra offerta". Non solo: la promozione regionale li ha da tempo inseriti tra i punti chiave della proposta, insieme a tanti altri motivi d’attrazione del segmento di mercato che esula da quello del tradizionale ’sole e mare’.

La Collina dei Poeti è uno delle centinaia tra agriturismi e affittacamere modello Airbnb che stanno mettendo a segno percentuali di incremento di ospiti a doppia cifra (anche in virtù dei bassi numeri complessivi). Un ’fenomeno’ che non può e non deve passare inosservato. Lo stesso Jamil Sadegholvaad, nelle vesti di presidente della Provincia, interviene per chiedere di sostenerlo con gli investimenti nell’immediato futuro (articolo in basso).

Premesso che siete in ’buona compagnia’, tante le strutture che vantano clientela sempre più fidelizzata e fatturati in crescita, qual è il segreto della vostra offerta?

"Siamo nati come azienda agricola, come cantina, con l’acquisizione nel 2007 – prosegue la Muratori –. Dopo tre anni sono stati piantati nuovi vigneti, si è costruita una parte nuova sulla collina, preservando ovviamente la zona con gli edifici storici. Si è iniziato a produrre e vendere la produzione di vino e olio. Nel frattempo, visto che le ex stalle ristrutturate erano vuote, abbiamo iniziato a rivolgerci agli albergatori della costa. Proponendo i primi assaggi di vino, e i primi tour enogastrnomici".

L’episodio citato. Poi?

"Abbiamo iniziato a partecipare alle fiere del turismo, con i nostri prodotti e con la nostra offerta di vacanza. E sono arrivati i primi risultati positivi".

Quante sono le camere?

"Circa una decina, arredate con arte contadina, ma col wi-fi, divise in tre blocchi, di nuova costruzione, racchiuse da una corte. Dove si possono ricaricare le auto elettriche".

Chi sono i vostri clienti?

"Lavoriamo molto con fiere. E con ospiti che vengono per fare una vacanza esperienzale, nella natura, cicloturismo alla scoperta della Valmarecchia e della Valle dell’Uso, le cui due piste ciclabili costeggiano i due lati della collina. Ma anche alla scoperta della costa: ’imboccando’ le piste in direzione opposta si arriva a Rimini e Bellaria".

I turisti dormono a Santarcangelo e ’scoprono’ la riviera?

"Sembra strano, ma capita spesso coi nostri ospiti".

Altro?

"Corsi di cucina dedicati a piada e cassoni, o alle tagliatelle fatte in casa. Ma anche workshop come il corso da barman o di ghirlande natalizie. Ma anche escursioni a piedi, trekking. E ospitiamo matrimoni".

Nazionalità di provenienza?

"Oltre il 60% dall’estero: Francia, Austria, Slovenia, Croazia, Germania, Scandinavia. Tanti finlandesi vanno in mountain bike fino a Pennabilli e in Carpegna. Gli italiani vanno più verso il mare. Poi vengono da Usa, Canada, Brasile, Messico. Anche australiani".

Com’è andato il 2023?

"Fatturato cresciuto del 30%".

Mario Gradara