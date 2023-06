"Il boulevard sul canale? Rischia di allagarsi"

Suggestivo il canale del porto in stile Parigi, con i locali aperti giorno e sera. Ma per Gioenzo Renzi (nella foto), capogruppo di Fratelli d’Italia, il progetto della giunta "è incompatibile con la ‘fiumana’ del Marecchia". Per il consigliere il maltempo piombato sulla costa due settimane fa sarebbe la dimostrazione di come il nuovo boulevard sia sì una bella idea, ma infattibile.

"Ricordo che solo due settimane fa la ‘fiumana’ del Marecchia ha allagato il parco omonimo, la Piazza sull’acqua e le banchine, con un sovralzo di oltre due metri sul livello medio mare. Naturalmente sono diventate inagibili per alcuni giorni, causa l’allagamento e il fango, la piazza sull’acqua e le banchine tra il ponte di Tiberio e quello della Resistenza". Per Renzi non ci poteva essere occasione migliore per capire come "la realizzazione di chioschi e bar sulle banchine o su piattaforme galleggianti, tra il ponte di Tiberio e il ponte della ferrovia, può costituire seriamente un ostacolo per il defluire delle piene del Marecchia, con rischi di allagamenti e pericoli per la sicurezza di persone e cose".

In sintesi, chiude il consigliere di Fratelli d’Italia, "anziché alimentare suggestioni con la Senna e Parigi, sarebbe bene concentrarsi sulla sicurezza idraulica e la tutela del paesaggio".