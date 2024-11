Il calcio e l’amore per la città. Conti si racconta in Vivere Riccione

C’è anche la storia del riccionese Paolo Conti, negli anni Settanta portiere della Roma e della Nazionale italiana e poi procuratore, nell’inserto Vivere Riccione che uscirà domani in omaggio con il Resto del Carlino. Partita da Riccione la brillante carriera di Conti è poi passata anche attraverso la Fiorentina e la Sampdoria. Momenti di gloria che sulla sua strada l’hanno portato a incrociare campioni del calibro di Riva e Rossi. Dato l’addio al mondo del calcio, Conti ora si gode la sua città in pieno relax. L’inserto dà spazio anche alla storia di Alessia Del Bianco, dipendente del Comune di Riccione che, come volontaria di ufficio stampa, ha partecipato alle Paralimpiadi di Parigi, realizzando il sogno nutrito fin da bambina. Candidatasi all’evento tramite l’apposito sito, è stata scelta tra tantissimi altri aspiranti. Conosciuta anche per essere la presidente dell’associazione sportiva di basket Misano Pirates, racconta la sua esperienza parigina, a partire dall’immensa gioia provata nel giorno in cui ha ricevuto conferma dell’accettazione della sua domanda. "Alle paralimpiadi – confessa – ho imparato cos’è l’inclusione". Vivere Riccione racconta pure la storia del nuotatore filosofo Cristian Lucarelli, triatleta e cestista, rimasto paralizzato dopo una caduta in bici. Ha trovato la forza per ripartire e ora gira l’Italia pedalando con un gruppo di disabili.

Nives Concolino