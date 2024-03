Il Carpi batte l’Aglianese e si tiene la vetta

Non molla di un centimetro il Carpi che va a prendersi tutto sul campo dell’Aglianese tenendosi stretto la vetta. Ma non molla nemmeno l’inseguitrice Ravenna che di gol ne fa quattro al Mezzolara per restare staccato di soli due punti dagli emiliani. Il Forlì perde lo scontro diretto con il Lentigione che lo raggiunge al terzo posto.

Serie D (29ª giornata). Girone D: Aglianese-Carpi 1-2, Borgo San Donnino-Pistoiese 1-0, Certaldo-Sant’Angelo 1-0, Forlì-Lentigione 1-3, Imolese-Fanfulla 2-0, Mezzolara-Ravenna 0-4, Prato-Sangiuliano City 1-0, Progresso-Corticella 2-0, Sammaurese-Victor San Marino 1-0.

Classifica: Carpi 59, Ravenna 57, Lentigione e Forlì 52, Victor San Marino 50, Corticella 48, Prato 43, Imolese 42, Fanfulla 41, Aglianese 40, Sangiuliano City 38, Sant’Angelo 37, Sammaurese 35, Pistoiese e Progresso 32, Borgo San Donnino e Certaldo 23, Mezzolara 19.