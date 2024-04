Margherita Succi: "Comunico il design via social, ma non chiamatemi influencer"

La cura del dettaglio, la cultura del bello. La passione per l’arredamento che, se messa insieme all’innata capacità di comunicarla al mondo via social, diventa un lavoro senza confini. Non ha una laurea in architettura e nemmeno in design. Ma il mondo dell’arredo per Margherita Succi non ha segreti. Riminese, 38 anni, una laurea specialistica in Marketing internazionale e un blog che, una volta conclusi gli studi, presto diventa un trampolino di lancio. Da lì nasce la sua Fillyourhomewithlove srl, azienda che in pochi anni da un laboratorio di idee si trasforma in un progetto imprenditoriale multiforme. "Nel 2017 prendo la mia strada – racconta – Parto con un blog di arredamento, un ’luogo’ per appassionati e professionisti del settore. Un settore di nicchia, per tanti versi inesplorato e che ha la necessità di ’umanizzarsi’. E in più, così, metto insieme due mie grandi passioni". Eccome se funziona, ma non subito. "Ai primi Salone del mobile non mi facevano nemmeno entrare... Ma presto quel blog diventa un design magazine", la prima conquista di Margherita. Che non resta isolata. La sua Fill in fretta prende più strade, seguendo un unico filo conduttore.

"Creiamo carte da parati personalizzate disegnate da artisti di tutto il mondo – racconta – utilizzando tessuti di pregio". Velluti, sete e fibre minerali che portano l’arte sulle pareti di casa. E a proposito di case... "E’ nato negli anni scorsi anche un progetto immobiliare tra Rimini e Firenze: appartamenti esclusivi destinati ad affitti brevi". Ma non è finita qui perché la creativa riminese torna anche alle origini mettendo le sue capacità comunicative a disposizione di chi, l’immateriale ma tanto affascinante arte della comunicazione via social, la vuole imparare. Nasce l’Academy di Fill. "Giro come una pazza per l’Italia pur di tenere corsi di formazione in presenza, alcuni anche a Rimini. Insegno marketing a professionisti e aziende". Nel 2020 apre il primo ufficio a Rimini. Che qualche giorno fa è diventato più grande e lussoso, proprio come la sua azienda, alla Galleria Gorza, a due passi dall’Arco d’Augusto. "Avrei potuto scegliere Milano, o qualche altra città, ma Rimini è sempre Rimini. Per me è casa e qui devo, a ogni costo, sempre tornare la sera. Senza dimenticare le potenzialità che ha. Enormi anche per un’attività come la mia". Che può girare il mondo anche senza lasciare la provincia.

Ma non chiamatela influencer... "Quella è un’altra cosa. Non ho mai attirato modalità di guadagno facile. Usiamo i social per raccontare quello che facciamo. Condividiamo per farci conoscere. In qualche modo influenziamo? Sicuramente sì, ma con altre modalità e altri fini". Potenzialmente gli influencer potrebbero essere suoi studenti e magari avrebbero anche molto da imparare.